NBA》沒入選百大球員名單 林書豪霸氣回應
2016/09/18 19:53
林書豪不被排名影響，只想做好自己的本分。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今年夏天離開黃蜂，與籃網簽下三年約的林書豪，日前運動畫刊（Sports Illustrated）中，百大球員名單內找不到他的名字，而他入選的是遺珠名單。
從進NBA後，一直被質疑能力的林書豪，在得知自己沒有上榜後，他表示並不是很在意，「如果我是一直生活在別人的期待下，而時常被影響的人，我的生涯早就結束了。」
沃克。（資料照，法新社）
雖然防守上表現被低估，但在上賽季ESPN所統計出來的DRPM（防守真實正負值）中，豪小子的排名第20，高於前隊友沃克（Kemba Walker）、剛離開籃網的傑克（Jarrett Jack）以及湖人的卡德隆（Jose Calderon）。
「在我還是年輕球員的時候，這些批評在我的比賽中是個警號，我會同意他們的說法。」林書豪這麼表示，「但我已經進步很多，所以不用再放大這些問題了。」
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