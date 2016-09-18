中職》走過假球案 曾公：幸好還有陳金鋒
2016/09/18 19:11
〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒將於今晚比賽後舉行引退儀式，一路跟著鋒哥征戰無數國際賽的球評「曾公」曾文誠說，慶幸假球案後還有陳金鋒。
從1997年亞錦賽、1998年亞運、2001年世界盃、2004年雅典奧運，曾文誠都有參與到陳金鋒的經典賽事，他表示，歷經多次假球案，鋒哥的態度和球技都仍是場內、外球員的指標，甚至當年毅然決然挑戰美國職棒，開啟旅美風潮，也在回台後為當時不佳的國內環境樹立典範。
談及當年假球案外界奇怪的眼光以及各方壓力，如何看待周圍球員？陳金鋒坦言，從小學開始從事棒球這個運動，投資才正開始有回報卻全部賣掉，有什麼意義？「努力那麼久才有現在這個舞台，為什麼不好好把它做好？這麼做也讓學弟覺得這是個沒有希望的運動。」
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