MLB》向洋基球迷說拜拜 老爹：跪求噓爆我
2016/09/18 20:33
老爹距離退休日子倒數中。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪洋基4連戰，紅襪取得3連勝，下次在客場遇到將是老爹歐提茲（David Ortiz）與死對頭最終交手，不過老爹倒預計自己最後一場對洋基能收到滿滿噓聲，同時表達自己對洋基迷的敬意。
生涯對洋基打擊率高達3成08，238場比賽中貢獻53轟，03年轉戰紅襪更讓洋基迷恨他長達14個球季，將在台灣時間9月30日劃上句點，這會是老爹生涯對洋基最終戰，而老爹也有不一樣的告別想法。
3年前老爹向李維拉擁抱致敬，送上紅襪準備的大禮。（資料照，美聯社）
「我會被噓爆，絕對會，我早就準備好了。」即便要離開棒球場，對洋基總抱著特別情感，「每次我在洋基主場被噓，早就不是新聞，你懂我的意思吧？但我會尊敬這些洋基球迷。」老爹更坦言洋基迷是他遇過唯一敢直接跟他搭話，並表示尊敬的人。
洋基尚未公布當天要如何替老爹送行，回想紅襪在2013年主場播放給洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）紀念影片，就是羅柏茲（Dave Roberts）當時2004年美聯冠軍盜上2壘，讓李維拉救援失敗，不只老爹，各界都期待洋基會怎樣「回禮」。
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