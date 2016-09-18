亞洲挑戰盃》台灣不敵印度排老八 亞洲盃隊史最糟

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男籃在亞洲挑戰盃最終戰，今天晚上與印度爭第七名，最終以68：80不敵對手，收下隊史最差的第八名成績。

台灣男籃預賽收下二連勝，八強複賽首戰擊退哈薩克，主力劉錚在複賽面對中國一役，眼角爆血缺陣，台灣隊戰力因而受影響，戰績三連勝後，苦吞五連敗。

亞洲挑戰盃今年是第六屆，前身為史坦克維奇盃，台灣過去最差是2010年第七名，今天不敵印度，最後以第八作收，也改寫隊史最慘紀錄。

此役面對印度，教練團派出周儀翔、周柏臣、胡瓏貿、蔣淯安與戴維斯擔任先發，蔣淯安繳出全隊最高的16分、6籃板，周儀翔15分、戴維斯13分。

亞洲挑戰盃冠軍賽將由地主伊朗出戰南韓，伊朗將尋求衛冕。