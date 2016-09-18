中職》桃園球場爆滿 20052名球迷向鋒哥致敬
2016/09/18 19:46
〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園球場陳金鋒引退儀式之戰，Lamigo球團表示，這一戰有20052名球迷入場，門票完售；這是中職史上例行賽觀眾人數最多的場次，原紀錄為2013年3月27日澄清湖球場兄弟象對義大犀牛之戰，觀眾人數為20000人滿場。
滿場球迷為陳金鋒加油。（記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》鋒哥引退賽打第4棒 逐一打席看這裡！
- 中職》走過假球案 曾公：幸好還有陳金鋒
- 中職》曾經瘋狂！陳建州貼文向陳金鋒致敬
- 中職》「大王障礙」出爐 陳金鋒送王柏融愛的抱抱（影音）
- 中職》高國輝改寫陳金鋒最快百轟紀錄 比出52手勢向鋒哥致敬
推薦新聞
-
MLB》向洋基球迷說拜拜 老爹：跪求噓爆我2016/09/18 20:33
-
中職 Live》陳鏞基本季第20轟 統一甩開兄弟2016/09/18 20:03
-
中職》桃園球場爆滿 20052名球迷向鋒哥致敬2016/09/18 19:46
-
中職》走過假球案 曾公：幸好還有陳金鋒2016/09/18 19:11
-
MLB》愛妻突病逝 教士球員感嘆：她奮戰過了2016/09/18 18:39