中職》桃園球場爆滿 20052名球迷向鋒哥致敬

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園球場陳金鋒引退儀式之戰，Lamigo球團表示，這一戰有20052名球迷入場，門票完售；這是中職史上例行賽觀眾人數最多的場次，原紀錄為2013年3月27日澄清湖球場兄弟象對義大犀牛之戰，觀眾人數為20000人滿場。

滿場球迷為陳金鋒加油。（記者林正堃攝）