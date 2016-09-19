NBA》千里傳書？ 韋德：我還沒收到萊利的信
2016/09/19 09:29
韋德這個周末在南佛羅里達舉行了一個騎單車的活動。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕韋德（Dwyane Wade）今年夏天離開待了13年的熱火前往公牛，在他確定要簽約後的幾個星期，熱火總裁萊利（Pat Riley）稱說要寫給韋德一封很長的郵件，但至今他尚未收到。
萊利那封郵件，到現在都還沒有送出。（資料照，美聯社）
萊利在7月韋德被公牛簽走後，曾經表示非常後悔沒有將韋德留下來，但是一切都來不及了，他非常感謝韋德這13年來對熱火的付出，所以他打算寫一封很長的郵件，來表達謝意。
「我現在還沒收到。」韋德表示，「可能他在用手機打字的時候發生了一些拼寫的問題，所以還在修改，我相信到時候我會收到的。」
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