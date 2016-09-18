中職》二壘審跑壘卡位「被觸殺」 統一獅雙盜壘離奇得分

〔體育中心／綜合報導〕統一獅與中信兄弟新莊晚場續戰，4局上半，獅隊發動雙盜壘成功，再擴大1分領先，不過最搶戲的還是二壘審吳家維。

4局上半，統一獅兩出局一三壘，輪到打者鄭鎧文打擊，獅對大膽發動雙盜壘，捕手陳家駒在拿到球後快傳，三壘的陳鏞基趁機回壘得分，雖然兄弟二壘手潘萣翔在距離壘包幾步內接到球，欲觸殺跑者時卻被二壘審擋個正著，形成「觸殺壘審」的特殊狀況。

有網友說，陳家駒忘記三壘有人，應先以近的三壘為主而不是傳二壘，也有人覺得潘萣翔接球後應直接踩壘包，但更多數網友認為二壘審吳家維「神助攻」，自己「out」換來擋拆助獅跑者safe。