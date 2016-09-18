中職》二壘審跑壘卡位「被觸殺」 統一獅雙盜壘離奇得分
2016/09/18 20:32
〔體育中心／綜合報導〕統一獅與中信兄弟新莊晚場續戰，4局上半，獅隊發動雙盜壘成功，再擴大1分領先，不過最搶戲的還是二壘審吳家維。
4局上半，統一獅兩出局一三壘，輪到打者鄭鎧文打擊，獅對大膽發動雙盜壘，捕手陳家駒在拿到球後快傳，三壘的陳鏞基趁機回壘得分，雖然兄弟二壘手潘萣翔在距離壘包幾步內接到球，欲觸殺跑者時卻被二壘審擋個正著，形成「觸殺壘審」的特殊狀況。
有網友說，陳家駒忘記三壘有人，應先以近的三壘為主而不是傳二壘，也有人覺得潘萣翔接球後應直接踩壘包，但更多數網友認為二壘審吳家維「神助攻」，自己「out」換來擋拆助獅跑者safe。
相關新聞
- 中職》桃園球場爆滿 20052名球迷向鋒哥致敬
- 中職》鋒哥引退賽打第4棒 逐一打席看這裡！
- 中職》走過假球案 曾公：幸好還有陳金鋒
- 中職》曾經瘋狂！陳建州貼文向陳金鋒致敬
- 中職》「大王障礙」出爐 陳金鋒送王柏融愛的抱抱（影音）
推薦新聞
-
中職》鋒哥未來在桃猿的定位 劉玠廷：希望他以教練身分留下來2016/09/18 22:23
-
中職》鋒哥引退好風光 日韓敵人跨海祝福2016/09/18 21:59
-
中職》向陳金鋒致敬 Lamigo宣布52號退休2016/09/18 21:48
-
中職》發表引退感言 陳金鋒：我愛你們！2016/09/18 21:40
-
籃球》台灣隊居老八 閻哥：輸球責任我扛2016/09/18 21:31