長耀盃開戰 20支高中職籃球隊爭高下

第四屆長耀盃全國高中籃球菁英錦標賽在板橋體育館舉行。（新北教育局提供）

〔記者張安蕎／新北報導〕「105年第四屆長耀盃全國高中籃球菁英錦標賽」今日在板橋體育館舉行開幕典禮，國內共有16縣市、39支隊伍參賽，日前經過激烈預賽後，選出11支男子組、7支女子組隊伍，以及中國男子、女子組各1隊進行八強全國賽。

今年邁入第四屆的「長耀盃」，以高中籃球甲級聯賽（HBL）前哨戰為號召，提供高中職學生一個重要的熱身與衝刺平台，男子組由松山高中、南山高中、泰山高中、東泰高中、能仁家商、東山高中、后綜高中、光復高中、青年高中、高苑工商、家商及中國深圳新世紀青年隊等12隊參賽。

女子組由北一女中、南湖高中、南山高中、淡水商工、滬江高中、永仁高中、普門高中及中國廣東省女子籃球青年隊等8隊參賽，為期9天的密集賽程，球員們將再次展現平時努力訓練成效，發揮「籃球魂」的精神，爭取最高榮耀。

國內共有16縣市、39支隊伍參加第四屆長耀盃全國高中籃球菁英錦標賽。（新北教育局提供）

長耀盃由新北市政府教育局、財團法人芳欣教育基金會共同主辦，並由教育部體育署副署長林哲宏主持開球儀式，新北市教育局長龔雅雯表示，海峽兩岸籃球精英陣容一同在球場上較勁交流、拓展視野，其意義絕對遠超過計分板上的數字！

前籃球國手、「長耀盃」發起人謝建國則指出，打球時期相當嚴謹的團隊訓練生活，讓他學到抗壓性與堅持到最後的毅力，成為日後在建設公司事業成就的重要基石。他以過來人的經歷，期盼提供舞臺給最青春熱血的高中職生選手們，讓他們有更多磨練和表現的機會。