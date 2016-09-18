中職》高國輝最速百轟 桃園球場貢獻第2多

2016/09/18 20:41

高國輝刷新聯盟紀錄。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天是「台灣巨砲」陳金鋒的引退賽，義大球星高國輝選擇用生涯第100轟向台灣史上最偉大球員致敬，一舉打破陳金鋒所締造的中職最快百轟紀錄。

高國輝今天用生涯第364場出賽敲出生涯百轟，刷新陳金鋒所締造的453場百轟的聯盟紀錄。攤開高國輝的生涯百轟明細表，以澄清湖主場敲出30轟最多，其次為桃園棒球場29支緊追在後，「桃園王」封號並非浪得虛名。

高國輝生涯百轟明細表：

澄清湖：30轟
桃園：29轟
洲際：17轟
台南：11轟
新莊：5轟
天母：3轟
斗六：2轟
新竹：1轟
嘉義：1轟
花蓮：1轟

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