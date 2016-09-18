中職》發表引退感言 陳金鋒：我愛你們！

〔體育中心／綜合報導〕9月18日桃園棒球場，今晚全場高呼「陳金鋒」，陳金鋒在「再見揮棒」儀式後接受隊友簇擁，正式開啟今晚引退。

「尖叫聲！」一上台演說，鋒哥即以簡單的開頭炒熱氣氛，「這個尖叫聲從此以後就交給林智平了，你要這麼大聲喔。」

本季結束將告別球員身分，陳金鋒感謝棒球路上所有幫助過他的人，「謝謝我從事棒球以來的教練，王子燦教練、陳文華教練、蕭文勝教練、林華韋校長……人生中指導過我的教練，跟你們說聲謝謝，也感恩你們對我的幫助。」

「感謝劉（保佑）董事長的堅持，如果沒有他，就沒有今天的中華職棒，所以謝謝他。感謝劉領隊還有副領隊還有所有Lamigo的工作人員，辛苦你們了，為了今天你們忙了一年，你們的所作所為我都有看在心裡。」

一起打拚的隊友，鋒哥也深深道出感謝，「感謝我的教練我的隊友，我們一起辛苦、一起快樂，我們努力過的都會永遠放在心裡。」

至於曾多次被問到即將退休的心情，陳金鋒表示很平靜，「我很感恩、很快樂，我的棒球人生中有很多人陪我一起打棒球，給我鼓勵和支持，謝謝你們，其實很多人問我最想跟球迷說什麼，我覺得你們就像我的家人，我要告訴你們，我愛你們！」還不忘幽默，「因為你們常常愛我，我愛你們一次就好。」

「感謝我的太太，她照顧我3個小孩……2個啦！我講錯了，她也辛苦了，雖然有時候回家臉色不是很好看啦，謝謝妳的包容，這也是妳要面對的事實。最後感謝我父母親對我的照顧，其實他們沒有支持我打棒球過，我還是謝謝他們，我這輩子最大的驕傲是我是你們的兒子，『陳金鋒』！」而9月18日也是陳媽媽的生日，鋒哥亦請全場為陳媽媽祝賀。

在全場高喊「陳金鋒」之下，鋒哥搭上車接受最後的歡呼，而劉保佑董事長亦宣佈，從此Lamigo「52」號屬於陳金鋒，言下之意將永久欠番。

陳金鋒於全場呼喊下引退。（記者林正堃攝）