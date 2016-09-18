籃球》台灣隊居老八 閻哥：輸球責任我扛

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男籃在亞洲挑戰盃排名賽不敵印度，以隊史最差的第八名作收，總教練閻家驊表示，他是教練，必需要擔下這次成績最大責任。

末節崩盤遭對手拉開比數，閻家驊表示，第四節幾個失誤都太過離譜，讓對手發動了多次的反快攻，加上戴維斯五犯提早離場，對手高個子鋒線就馬上佔有優勢。

全場登錄12人，教練調度9名球員上陣，閻家驊表示，這場選擇讓每個球員都有上去磨練的機會，不過球隊在劉錚受傷後，加上又輸給南韓，士氣衰落不少，不同於預賽首戰狂電印度的他們。

這批台灣隊以年輕選手為主，閻家驊認為，這樣的成績其實是可以預期的，前幾場與年輕球隊交手都還打得不錯，但到後面碰上經驗與身材兼具的對手，似乎沒辦法做出很好的調整應對。

閻家驊也建議，選材上必須向西亞球隊看齊，包括約旦、伊朗、伊拉克這幾年不斷選入高大、厚實的後衛，雖然未來教練不見得是他，但他也會繼續提供意見。

戴維斯灌籃。（取自FIBA官網）

台灣隊中鋒林郅為。（取自FIBA官網）

蔣淯安（中）試圖抄球。（取自FIBA官網）