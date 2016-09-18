中職》陳金鋒引退 漫畫家揮毫紀念強棒出擊

台灣職棒漫畫始祖、漫畫家鍾孟舜替「台灣巨砲」陳金鋒繪製退休插畫，一連串揮打英姿，象徵其棒球職涯永遠「強棒出擊！」（取自鍾孟舜臉書）

〔記者吳柏軒／台北報導〕棒球明星「台灣巨砲」陳金鋒今晚正式引退，死忠球迷淚灑現場，連漫畫家鍾孟舜也揮毫紀念，以過去創作熟練的台灣職棒漫畫風格，把陳金鋒從過去到現在穿的球衣一一繪製，搭配揮棒節奏，一連串動作象徵台灣一代棒球明星的「強棒出擊」！

鍾孟舜早期是中華職業棒球聯盟唯一的美術設計，25年前一手包辦龍獅虎象4隊的吉祥物卡通、啦啦隊設計乃至職棒元年的冠軍獎盃，更以擬人畫風獨創球員卡商品，出版全台首本職棒漫畫，造就台灣職棒漫畫風格。

鍾孟舜表示，已20年沒有畫職棒插畫，這次是幫網路媒體繪製，用來紀念台灣巨砲陳金鋒退休，也獻給還記得的球迷朋友。畫中採水墨背景，讓陳金鋒穿上他從小到大、歷年來待過的球隊衣服，一連串揮打英姿，象徵其棒球職涯永遠「強棒出擊！」

鍾孟舜說：「另一方面，也是想要回報還記得我畫的職棒插畫的球迷們！」因為自己當年繪製的職棒插畫，十幾年來仍有球迷記得，決定回應媒體邀稿而動筆，最後花了2週時間終於創作完成，對成品相當滿意。

鍾孟舜解析，該圖畫風採中西合併，背景水墨風格象徵東方人，但前景則採西畫風格表達揮棒力量，同時也用中西2種畫風，來代表陳金鋒是台灣第一個到西方大聯盟打職棒的球員，球衣則是從陳金鋒最早穿上的台南善化國小球隊制服，一直到他退休後穿上的Lamigo球衣，但過去資料相當少，繪製上也有一定難度，所幸最後成果讓鍾孟舜：「畫完我自己也滿感動的！」