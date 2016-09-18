中職》鋒哥引退好風光 日韓敵人跨海祝福

〔體育中心／綜合報導〕「時間點到了，就做一個結束。」9月18日，陳金鋒於桃園球場舉辦引退儀式，球團也用心找來許多陳金鋒棒球路上的夥伴，包括現在的隊友、教練，國家隊的「恰恰」彭政閔、10年隊友林智勝，還有高國輝、郭泓志、王建民，甚至國際賽「苦主」朴贊浩、松坂大輔、上原浩治等人，一同為鋒哥引退畫下美滿又溫馨的句點。

「我相信很多球迷跟我一樣都很不捨，畢竟我們在球場上打拼那麼多年，當然你有你的決定，相信你的想法也都準備好了，我們只能尊重你的決定。希望你在往後日子把你所長交給下一代球員，好好加油。」與鋒哥征戰多年的彭政閔送上祝福。

曾和鋒哥共事、現效力中信兄弟的林智勝表示，「很可惜無法在那天（9/18）跟你對戰，謝謝你十年的照顧，不管在球場還是人生，希望你能非常光榮的卸下球衣，尋找你第二個夢想、第二個目標。有你真好。」

仍在大聯盟打拚的王建民也跨海錄影送上祝福，「你是我們挑戰美國職棒的起點，也是我們發展的領袖，不管球場上球場下都有我們學習的地方。」此外，過去國際賽的「受害者」朴贊浩、松坂大輔、上原浩治也錄影，以及現讀賣巨人監督高橋由伸親筆手寫信，達比修有透過球團人員轉述，一一送上祝福。

陳金鋒。（記者林正堃攝）