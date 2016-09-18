中職》向陳金鋒致敬 Lamigo宣布52號退休

〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃猿「台灣鋒砲」陳金鋒今天舉行引退儀式，桃園球場湧進爆滿的20052名球迷和陳金鋒道別，賽後Lamigo隨即宣布將陳金鋒的52號球衣退休，成為球團史上第一個背號退休的球員。

陳金鋒的引退賽，締造桃園球場外野看台起用後的第1次例行賽滿場紀錄，原本滿場人數為20000人，球團特地在票房數字的尾數上加上陳金鋒的背號「52」，這個數字將會留在聯盟的正式比賽紀錄上。

Lamigo球團老闆劉保佑賽後宣布，52號永遠屬於陳金鋒，這個背後從此在Lamigo退休。

陳金鋒的52號球衣將退休。（記者林正堃攝）