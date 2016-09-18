中職》鋒哥雕像被批太假 劉玠廷：我們聽到了
2016/09/18 22:14
〔記者倪婉君／桃園報導〕贊助商斥資1400萬元打造的陳金鋒雕像，今（18日）一揭幕就被球迷批到不行。桃猿領隊劉玠廷表示，「球迷的聲音，我們聽到了，未來會虛心檢討改進。」
號稱千萬打造的陳金鋒漢白玉雕像是由「光隆海洋生技」贊助，但雕像亮相之後，卻引來不小的批評聲浪。球迷的兩大主要批評，一是針對廠商的名字竟刻得比陳金鋒還大，另一則是雕像和陳金鋒本人根本不像。
劉玠廷表示，贊助商也是一番美意，但球團已聽到球迷的聲音，未來一定會檢討改進。
桃猿領隊劉玠廷表示，球迷對雕像的批評會虛心改進。（記者林正堃攝）
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