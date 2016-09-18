中職》單場雙響灌6打點 林哲瑄：球來就打
2016/09/18 22:19
林哲瑄今天生涯首次單場雙響，進帳6分打點。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕林哲瑄演出生涯首次單場雙響，打下6分打點也是生涯單場新高，帶領義大犀牛在陳金鋒引退賽以13：9擊敗Lamigo桃猿，他唯一的小遺憾是，最期待的事沒有發生。
林哲瑄指出，回來台灣打中職，從來沒有1場敲2轟、打6分打點，沒想到都發生在陳金鋒引退賽這天，很特別，感觸也很多，「第1個打席沒打好，下來重新整理一下思緒，那2支全壘打都沒多想，就是喜歡的球來了就打。」
林哲瑄表示，比賽結束後，大家都跟陳金鋒擊掌，當下的情緒無法用言語形容，看到有人跟鋒哥擁抱，他才又衝上去，「看到他真的退休，當然會很不捨，但是真的很謝謝他，為了我們打開挑戰美職這條路，我才有機會跟隨他的腳步，到美國去追夢。」
林哲瑄透露，這場陳金鋒每次上來打擊，他都期待球能打來中外野，「被我接殺也好，飛過我頭頂變全壘打也好，因為這是最後1次跟他一起比賽，可惜他打5次，唯一打到的那球不是飛到我這裡，算是個小遺憾吧。」
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