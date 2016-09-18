中職》鋒哥未來在桃猿的定位 劉玠廷：希望他以教練身分留下來
2016/09/18 22:23
陳金鋒。（記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／桃園報導〕陳金鋒本季結束引退後，桃猿領隊劉玠廷表示希望他能以教練身分留下來，但現階段尚未和他討論，「現在是拚總冠軍賽的關鍵時刻，若打進季後賽，仍會將金鋒放進28人名單，感傷的話別說太早。」
對於陳金鋒的下一步，外界都很關心，劉玠廷和父親劉保佑的想法一致，都希望他能轉換身分留在桃猿，只是現在還沒正式跟金鋒談。
劉玠廷認為，要談的話，任何時間、地點都可以，只是現在正值拚總冠軍賽的關鍵時刻，以時間點來說並不適宜。「有機會的話，希望金鋒能夠留下來，跟我們一起打拚。」
劉玠廷。（記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》鋒哥雕像被批太假 劉玠廷：我們聽到了
- 中職》陳金鋒引退 漫畫家揮毫紀念強棒出擊
- 中職》鋒哥引退好風光 日韓敵人跨海祝福
- 中職》向陳金鋒致敬 Lamigo宣布52號退休
- 中職》「52」號正式退休 陳金鋒：我愛你們！
推薦新聞
-
中職》單場雙響灌6打點 林哲瑄：球來就打2016/09/18 22:19
-
中職》向陳金鋒致敬 Lamigo宣布52號退休2016/09/18 21:48
-
中職》發表引退感言 陳金鋒：我愛你們！2016/09/18 21:40
-
中職》手傷初癒敲本季第20轟 陳鏞基助獅止連敗2016/09/18 21:37
-
籃球》台灣隊居老八 閻哥：輸球責任我扛2016/09/18 21:31