中職》鋒哥未來在桃猿的定位 劉玠廷：希望他以教練身分留下來

陳金鋒。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕陳金鋒本季結束引退後，桃猿領隊劉玠廷表示希望他能以教練身分留下來，但現階段尚未和他討論，「現在是拚總冠軍賽的關鍵時刻，若打進季後賽，仍會將金鋒放進28人名單，感傷的話別說太早。」

對於陳金鋒的下一步，外界都很關心，劉玠廷和父親劉保佑的想法一致，都希望他能轉換身分留在桃猿，只是現在還沒正式跟金鋒談。

劉玠廷認為，要談的話，任何時間、地點都可以，只是現在正值拚總冠軍賽的關鍵時刻，以時間點來說並不適宜。「有機會的話，希望金鋒能夠留下來，跟我們一起打拚。」

劉玠廷。（記者林正堃攝）