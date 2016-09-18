Evian錦標賽》打破紀錄！南韓女將田仁智263桿奪冠

〔記者趙新天／綜合報導〕Evian錦標賽在台灣時間今晚打完最後1回合，南韓女將田仁智毫無懸念地以69桿完賽，總計263桿，低於標準桿21桿，創下無論男、女，職業高爾夫大賽的最低桿紀錄。

同樣出身南韓的朴城炫和柳蕭然，這場比賽以267桿並列第2。中國一姐馮珊珊則以269桿獲得第4名。

田仁智的最後成績263桿，低於標準桿21桿，刷新女子大賽最低封后桿數紀錄，連男子四大賽史上也不曾有人來到這個數字。男子四大賽最低桿數是低於標準桿20桿。

台灣女將龔怡萍今天博蒂、柏忌各打1個，平盤71桿完賽，總計280桿並列14名。曾雅妮最後1回合花了74桿，以284桿並列36名作收。

南韓女將田仁智。（美聯社）