中職》曾經瘋狂 陳金鋒引退漏網圖集

（記者林正堃攝）

球迷高舉陳金鋒看板。（記者林正堃攝）

準備上場打擊的陳金鋒。（記者林正堃攝）

準備上場打擊的陳金鋒。（記者林正堃攝）

王柏融開轟後和鋒哥擁抱。（記者林正堃攝）

外野球迷排成「Forever 52」字樣。（記者林正堃攝）

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鋒哥站在休息區等待9下最後的打擊機會。（記者林正堃攝）

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賽後鋒哥和高國輝擁抱。（記者林正堃攝）

陳金鋒和胡金龍握手。（記者林正堃攝）

陳金鋒和林哲瑄擁抱，2次喔！（記者林正堃攝）

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賽後陳金鋒引退儀式。（記者林正堃攝）

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陳金鋒發表引退演說。（記者林正堃攝）

陳金鋒被隊友們高高拋起。（記者林正堃攝）

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