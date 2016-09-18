中職》曾經瘋狂 陳金鋒引退漏網圖集
2016/09/18 23:01
（記者林正堃攝）
球迷高舉陳金鋒看板。（記者林正堃攝）
準備上場打擊的陳金鋒。（記者林正堃攝）
準備上場打擊的陳金鋒。（記者林正堃攝）
王柏融開轟後和鋒哥擁抱。（記者林正堃攝）
外野球迷排成「Forever 52」字樣。（記者林正堃攝）
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鋒哥站在休息區等待9下最後的打擊機會。（記者林正堃攝）
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賽後鋒哥和高國輝擁抱。（記者林正堃攝）
陳金鋒和胡金龍握手。（記者林正堃攝）
陳金鋒和林哲瑄擁抱，2次喔！（記者林正堃攝）
（記者林正堃攝）
賽後陳金鋒引退儀式。（記者林正堃攝）
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陳金鋒發表引退演說。（記者林正堃攝）
陳金鋒被隊友們高高拋起。（記者林正堃攝）
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