中職》談握球棒跑壘習慣 彭政閔這樣解釋
2016/09/19 08:01
彭政閔擊球完習慣握著球棒跑壘。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿球星陳金鋒昨風光引退，而外界認為下一位有機會比照鋒哥規格舉辦退休儀式的球員，將會是中信兄弟「恰恰」彭政閔，而鋒哥的退休影片當中，也特別談到恰恰握球棒跑壘的習慣，對此恰恰解釋，那是因為避免球棒留在三壘側影響隊友回壘。
根據今日出刊《自由時報》報導 ，陳金鋒引退專訪中，談到彭政閔握球棒跑壘習慣，對此，恰恰解釋，小時候教練提醒，揮棒後避免將球棒留在三壘側影響隊友回壘，要把球棒丟到一壘側，只是他習慣拿久一點才放掉，也因此成為特色。
此外，隨著陳金鋒退休，大家也關心起恰恰未來的打算，他表示，當然希望球員生涯終點能有個完美的引退賽，但現在目標仍是多打幾年，想要延續自己的紀錄。
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