英超》近況有夠差！ 曼聯不敵沃特福德苦吞3連敗 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第5輪，台灣時間昨晚7點由曼聯作客沃特福德。曼聯近況不佳，賽前已接連吞下英超、歐霸雙線賽事的2連敗，分別敗給曼城與飛燕諾。上半場沃特福德靠著卡普埃（Etienne Capoue）射門打破僵局，萊希佛德（Marcus Rashford）在第62分鐘幫助曼聯將比數追平。不料替補上場的蘇尼加（Juan Zuniga）在第83分鐘攻進致勝球，傷停補時階段，迪尼（Troy Deeney）罰進12碼球。終場曼聯在客場以1：3落敗。

曼聯在這場比賽的防守讓球迷們看得心驚膽跳。第13分鐘，德赫亞（David De Gea）與史莫林（Chris Smalling）防守高空球時發生失誤，只是伊哈洛（Odion Ighalo）面對空門起腳竟然踢偏。

第34分鐘，揚馬特（Daryl Janmaat）前場截掉馬夏爾（Anthony Martial）的球後，助攻卡普埃射門得分。曼聯則到第62分鐘才將比數追平，伊布拉西莫維奇（Zlatan Ibrahimović）與萊希佛德小組配合，但萊希佛德頭錘沒頂到，球打在回防的貝拉米（Valon Behrami）身上彈回，萊希佛德趁亂起腳破門。

第83分鐘，阿姆拉巴特（Nordin Amrabat）傳球到右路，佩雷拉（Roberto Pereyra）在底線回傳，蘇尼加射門得分，比數改寫為2：1。第93分鐘，蘇尼加在禁區內造成費萊尼（Marouane Fellaini）犯規，裁判吹12碼罰球。第95分鐘，迪尼主罰得手，終場沃特福德以3：1獲勝，讓曼聯苦吞3連敗。這也是曼聯總教練穆里尼歐（José Mourinho）繼2002年與2006年之後，生涯第3次吞下3連敗。



球隊輸球，魯尼（右）相當難過。（美聯社）