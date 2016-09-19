英超》近況有夠差！ 曼聯不敵沃特福德苦吞3連敗 （影音）
2016/09/19 09:43
〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第5輪，台灣時間昨晚7點由曼聯作客沃特福德。曼聯近況不佳，賽前已接連吞下英超、歐霸雙線賽事的2連敗，分別敗給曼城與飛燕諾。上半場沃特福德靠著卡普埃（Etienne Capoue）射門打破僵局，萊希佛德（Marcus Rashford）在第62分鐘幫助曼聯將比數追平。不料替補上場的蘇尼加（Juan Zuniga）在第83分鐘攻進致勝球，傷停補時階段，迪尼（Troy Deeney）罰進12碼球。終場曼聯在客場以1：3落敗。
曼聯在這場比賽的防守讓球迷們看得心驚膽跳。第13分鐘，德赫亞（David De Gea）與史莫林（Chris Smalling）防守高空球時發生失誤，只是伊哈洛（Odion Ighalo）面對空門起腳竟然踢偏。
第34分鐘，揚馬特（Daryl Janmaat）前場截掉馬夏爾（Anthony Martial）的球後，助攻卡普埃射門得分。曼聯則到第62分鐘才將比數追平，伊布拉西莫維奇（Zlatan Ibrahimović）與萊希佛德小組配合，但萊希佛德頭錘沒頂到，球打在回防的貝拉米（Valon Behrami）身上彈回，萊希佛德趁亂起腳破門。
第83分鐘，阿姆拉巴特（Nordin Amrabat）傳球到右路，佩雷拉（Roberto Pereyra）在底線回傳，蘇尼加射門得分，比數改寫為2：1。第93分鐘，蘇尼加在禁區內造成費萊尼（Marouane Fellaini）犯規，裁判吹12碼罰球。第95分鐘，迪尼主罰得手，終場沃特福德以3：1獲勝，讓曼聯苦吞3連敗。這也是曼聯總教練穆里尼歐（José Mourinho）繼2002年與2006年之後，生涯第3次吞下3連敗。
球隊輸球，魯尼（右）相當難過。（美聯社）
相關新聞
- 英超》後衛失誤送大禮 曼城客場強壓地頭蛇曼聯 （影音）
- 英超》穆里尼歐不准！ 曼聯球員賽前禁抓寶可夢
- 歐霸》飛燕諾進球有越位爭議 曼聯客場仍吞首敗 （影音）
- 世界盃資格賽》魯尼退出英格蘭國家隊？ 「2018年世界盃後」
- 英超》波格巴加盟曼聯 天價轉會費破紀錄 （影音）
推薦新聞
-
中職》陳金鋒雕像1400萬？ 專業鄉民這樣報價...2016/09/19 10:10
-
義甲》伊卡爾迪1進球1助攻 國米終結尤文3連勝 （影音）2016/09/19 10:02
-
MLB》川柏43轟出爐領先聯盟 率金鶯擊退光芒2016/09/19 09:28
-
中職》賽前表示要賞鋒砲3K 葉總竟神預言2016/09/19 09:11
-
台灣女排強碰南韓 今日重要賽事預告2016/09/19 07:14