MLB》紅雀啄傷巨人 國聯外卡爭奪白熱化 （影音）
2016/09/19 09:04
〔體育中心／綜合報導〕红雀今靠著游擊手狄亞茲（
紅雀隊先發新秀雷耶斯（Alexander Reyes），今主投7局只被敲出4支安打，並投出6次三振；8局上場投球的席格瑞斯特（Kevin Siegrist）與9局終結者吳昇桓也讓巨人隊一籌莫展。
3局上半，紅雀隊卡本特（Matt Carpenter）在滿球數的情況下敲出右外野方向2壘安打，隨後狄亞茲抓到蘇亞雷斯（Albert Suarez）投出的滑球，一棒掃出左外野大牆。狄亞茲在前2場比賽9個打數都沒有安打，這場比賽算是一掃陰霾。8局上半，王寇頓（Kolten Wong）擊出右外野深遠的三壘安打，接著上場代打的佩洛塔則面對巨人隊換上的康多斯（George Kontos），並以安打送回三壘跑者得分。
紅雀隊拿下本季第9次完封勝，但是在國聯外卡排行榜上，大都會隊仍領先巨人隊1場勝差、红雀則落後2場。接下來的賽程，紅雀隊要到洛磯隊主場進行3連戰，巨人隊則要到宿敵道奇隊主場進行3連戰。
狄亞茲敲出關鍵的2分砲。（美聯社）
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