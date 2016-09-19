MLB》紅雀啄傷巨人 國聯外卡爭奪白熱化 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕红雀今靠著游擊手狄亞茲（ Aledmys Diaz）開轟、佩洛塔（Jhonny Peralta）代打擊出左外野車布邊安打帶有1分打點，以及投手群合力封鎖，最後以3：0完封巨人隊，在國聯外卡爭奪戰中僅落後巨人1場勝差。

紅雀隊先發新秀雷耶斯（Alexander Reyes），今主投7局只被敲出4支安打，並投出6次三振；8局上場投球的席格瑞斯特（Kevin Siegrist）與9局終結者吳昇桓也讓巨人隊一籌莫展。

3局上半，紅雀隊卡本特（Matt Carpenter）在滿球數的情況下敲出右外野方向2壘安打，隨後狄亞茲抓到蘇亞雷斯（Albert Suarez）投出的滑球，一棒掃出左外野大牆。狄亞茲在前2場比賽9個打數都沒有安打，這場比賽算是一掃陰霾。8局上半，王寇頓（Kolten Wong）擊出右外野深遠的三壘安打，接著上場代打的佩洛塔則面對巨人隊換上的康多斯（George Kontos），並以安打送回三壘跑者得分。

紅雀隊拿下本季第9次完封勝，但是在國聯外卡排行榜上，大都會隊仍領先巨人隊1場勝差、红雀則落後2場。接下來的賽程，紅雀隊要到洛磯隊主場進行3連戰，巨人隊則要到宿敵道奇隊主場進行3連戰。

狄亞茲敲出關鍵的2分砲。（美聯社）