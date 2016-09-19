NFL》113公斤重 愛國者跑衛竟跳過防守球員（影音）

〔記者林柏辰／綜合報導〕新英格蘭愛國者今日在主場31：24擊敗邁阿密海豚，陣中跑衛布朗特（LeGarrette Blount）又秀出招牌「飛人」技巧，展現過人體能。

布朗特183公分、113公斤，是NFL裡體型最魁梧的跑衛之一，不過這絲毫不影響他的敏捷性。他在第4節開賽接獲四分衛傳球後加速突破防線，並用驚人爆發力跳過防守球員，成功推進26碼。

布朗特今日共衝刺推進123碼。（USA Today）

愛國者當家四分衛布雷迪（Tom Brady）禁賽中，上一場對紅雀有好表現的賈拉波羅（Jimmy Garoppolo）持續發威，第二節未結束便傳出3記達陣，卻因對手撲倒，肩膀受傷退場，目前情況還不明朗。

賈拉波羅受傷退場。（美聯社）