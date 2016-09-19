中職》多1個小孩？鋒砲口誤引全場球迷爆笑
2016/09/19 08:52
影片23：30開始
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo球星陳金鋒昨正式引退，平常給人木訥寡言形象的鋒哥，在致詞時難得展現他的「鋒式幽默」，感謝自己的家人、球迷。
引退感言中，陳金鋒表示，心情很平靜，感到很感恩快樂，覺得球迷就像自己的家人一樣，一路陪伴、支持，鋒哥先是感性的表示，最多人問他想跟球迷說什麼，而他最想告訴大家，「我愛你們」，隨後也不改幽默本性，笑說：「因為你們常常愛我，我愛你們一次就好」。
此外，陳金鋒特別感謝家人在棒球路上的支持，也謝謝妻子平常辛苦照顧小孩，「很感謝我太太平常照顧3個小孩，啊沒有啦，2個啦」還特別強調自己不小心口誤講錯，是2個小孩，引來全場球迷爆笑。
陳金鋒的引退感言，難得展現幽默一面，Lamigo桃猿董事長劉保佑甚至笑說，自己被陳金鋒騙了10年，本來以為他很木訥，沒想到講得不錯。
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