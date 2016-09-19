中職》賽前表示要賞鋒砲3K 葉總竟神預言
2016/09/19 09:11
〔記者林柏辰／綜合報導〕Lamigo昨晚為「台灣巨砲」陳金鋒舉辦引退賽，義大總教練葉君璋賽前受訪時幽默表示，要全力封鎖陳金鋒，讓他安心退休。
葉君璋。（記者陳志曲攝）
昨晚引退賽，Lamigo全隊皆穿著代表陳金鋒的52號球衣上場，對手義大在賽前也穿上52號練習衣，向這位「永遠的台灣隊第4棒」致敬。
葉君璋賽前被問到要送給陳金鋒什麼樣的引退賽時，他開玩笑的表示要賞鋒砲3次三振，「就是全力把他封鎖，不要讓他打安打，讓他安心退休。」
沒想到陳金鋒昨晚擔任指定打擊第4棒，4打數沒安打竟真的吞下3K，葉總賽前的玩笑話一語成讖也讓人始料未及。
陳金鋒昨日4打數沒有安打。（記者林正堃攝）
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