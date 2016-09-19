MLB》川柏43轟出爐領先聯盟 率金鶯擊退光芒

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〔記者粘藐云／綜合報導〕金鶯在主場迎戰光芒，在馬查多（Manny Machado）、川柏（Mark Trumbo）兩人開轟帶領下，以2：1擊敗光芒。

5局上半，光芒迪克森（Corey Dickerson）擊出陽春砲，助隊先馳得點。6局下半，輪到金鶯反攻，馬查多回敬一發陽春彈，扳平比數，8局下半，重砲川柏也開轟，敲出個人本季第43發全壘打，一舉突破僵局，率領金鶯以1分之差驚險擊敗光芒。

川柏今4打數2安打，本季第43號全壘打出爐，也讓他獨佔大聯盟全壘打王寶座。金鶯今擊敗光芒，戰績為美聯東區第2名，距離第一名紅襪仍有2.5場勝差，外卡則領先第2名的藍鳥1場。

川柏。（美聯社）

馬查多。（美聯社）