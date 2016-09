MLB》川柏43轟出爐領先聯盟 率金鶯擊退光芒

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕金鶯在主場迎戰光芒,在馬查多(Manny Machado)、川柏(Mark Trumbo)兩人開轟帶領下,以2:1擊敗光芒。

5局上半,光芒迪克森(Corey Dickerson)擊出陽春砲,助隊先馳得點。6局下半,輪到金鶯反攻,馬查多回敬一發陽春彈,扳平比數,8局下半,重砲川柏也開轟,敲出個人本季第43發全壘打,一舉突破僵局,率領金鶯以1分之差驚險擊敗光芒。

川柏今4打數2安打,本季第43號全壘打出爐,也讓他獨佔大聯盟全壘打王寶座。金鶯今擊敗光芒,戰績為美聯東區第2名,距離第一名紅襪仍有2.5場勝差,外卡則領先第2名的藍鳥1場。

川柏。(美聯社)

馬查多。(美聯社)