義甲》伊卡爾迪1進球1助攻 國米終結尤文3連勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕義甲第4輪，國際米蘭主場迎戰宿敵尤文圖斯。上半場雙方都沒能進球，下半場利希史坦納（Stephan Lichtsteiner）為尤文圖斯先進一球，但伊卡爾迪（Mauro Icardi）以1進球、1助攻幫國際米蘭逆轉戰局。終場國際米蘭以2：1擊敗尤文圖斯，排名暫時升上第6；尤文圖斯則以9分跌到第2，落後給榜首拿坡里1分。

國際米蘭前不久在歐霸小組賽吞敗，聯賽前3輪也只得1勝；尤文圖斯賽前雖然是聯賽3連勝，但歐冠小組賽與塞維利亞戰成平手。兩隊近況都平平，攻防節奏也並不快，上半場過後都繳白卷。

比賽直到第66分鐘才出現變化。桑德羅（Alex Sandro）突破到底線，最後傳往門前助攻利希史坦納破門。2分鐘過後，國際米蘭中場巴內加（Éver Banega）左側開出角球，禁區內伊卡爾迪頭錘入網將比數追平。

接下來雙方都換人，改變進攻方針。第78分鐘，梅洛（Felipe Melo）傳球到右路，伊卡爾迪底線傳中，佩里西奇（Ivan Perišić）頭錘將球頂進球門，終場國際米蘭以2：1擊敗尤文圖斯，也終結了尤文圖斯的聯賽3連勝。

伊卡爾迪1進球、1助攻，成為球隊獲勝的功臣。（美聯社）

佩里西奇頂進致勝球。（美聯社）