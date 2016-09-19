中職》陳金鋒雕像1400萬？ 專業鄉民這樣報價...

雕刻專業鄉民表示，這雕刻作品1400萬，牛吹的太過份了。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕昨（18日）陳金鋒的引退賽場面熱烈，球迷擠爆球場，不過球迷卻一面倒痛批一座號稱斥資1400萬元的陳金鋒雕像，不但雕像與陳金鋒本人不像，廠商的名字竟還比陳金鋒大，球迷質疑1400萬元到底怎麼花的。

贊助商斥資1400萬元打造的陳金鋒雕像，一揭幕就被球迷批到不行，有雕像相關專業的鄉民在PTT表示：「這個雕像是四川產的碳酸鈣大理石，名字叫『漢白玉』 ，和主要是二氧化矽的白玉天差地遠，漢白玉的莫氏硬度4以下，白玉為7，雕刻難易度差很多」，並提到漢白玉的原石成本，1立方最多不會超過1萬5人民幣，該雕像用了2立方，算70%的成材率，所以含四川到廈門的運費，最多是4.28萬人民幣的材料費。

請師傅雕刻的工費，以那邊的報價，雕刻面不磨光的雕工，1立方不會超過3萬，2立方6萬人民幣，所以材料加工費最多就是11萬人民幣，大約55萬台幣，加上運到台灣60萬絕對沒問題，鄉民質疑：「那，剩下來的1340萬是設計費嗎」？

這位雕刻專業的鄉民指稱，如果是由他來執行：「先拿20萬人民幣請當地的雕塑大師做黏土塑像，然後再邀請各方面人士評論該塑像如何修改」，定案後再用3D掃描成圖檔，使用立體雕刻機雕刻，雕工加上雕塑家負責監督，10萬人民幣搞定。

照這樣來計算，材料4.28萬、塑像20萬、雕工10萬、運費1萬，合計35.28萬人民幣，約176萬台幣，24萬給自己當走路工，「200萬可以有超精美作品好嗎」？不過這位鄉民也強調：「光隆的楊廠長是正人君子，請勿認為他會從中拿好處」。

其他網友也紛紛表示：「1400萬，真想罵人，吹牛吹的太過份了」、「那種作品造價，竟灌水到7倍價」、「搞不好是球團自己多算了一個0」。