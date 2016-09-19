西甲》哈梅斯難得先發 以進球助皇馬奪4連勝 （影音）
2016/09/19 10:13
〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第4輪，皇家馬德里作客西班牙人主場。上半場皇馬中場大將卡塞米羅（Casemiro）受傷退場，哈梅斯（James Rodríguez）在半場結束前得分。下半場，本澤馬（Karim Benzema）推射得手幫助皇馬擴大領先。終場皇家馬德里以2：0輕取西班牙人，拿下聯賽4連勝。
C羅（Cristiano Ronaldo）這場比賽因為感冒無法上場，貝爾（Gareth Bale）也因傷缺陣，哈梅斯因此得到先發機會。第45分鐘，接替卡塞米羅上場的克羅斯（Toni Kroos）在中路短傳給哈梅斯，哈梅斯連續突破對方防線起腳射門得分，幫助皇馬打破僵局。半場結束，皇馬暫時1：0領先。
第70分鐘，巴斯克斯（Lucas Vázquez）右路傳球找到本澤馬，本澤碼輕鬆推射入網。終場皇家馬德里就以2：0拿下西甲4連勝，穩坐榜首之位。
哈梅斯。（路透社）
相關新聞
- FIFA》違規引進未成年球員 皇馬、馬競2017年被禁止簽約
- 西甲》內馬爾返回巴塞隆納 「希望週末聯賽能上場」
- 西甲》推廣到美國 FC巴塞隆納在紐約設立辦公室
- 西甲》拉基蒂奇頭錘頂破僵局 巴塞隆納1球險勝畢爾包 （影音）
- 西甲》貝爾梅開二度 皇馬3球力克皇社獲本季首勝
推薦新聞
-
MLB》超強滑壘 鱒魚單局2次躲過包爺雷射肩（影音）2016/09/19 12:13
-
MLB》鮑爾單場狂噴3觸身球 印地安人慘遭虎咬（影音）2016/09/19 11:41
-
NBA》也想要打10個？「浪花弟」湯普森向拳王請益2016/09/19 11:30
-
MLB》歷時5小時33分 勇士7局苦勝國民2016/09/19 10:09
-
義甲》伊卡爾迪1進球1助攻 國米終結尤文3連勝 （影音）2016/09/19 10:02