西甲》哈梅斯難得先發 以進球助皇馬奪4連勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第4輪，皇家馬德里作客西班牙人主場。上半場皇馬中場大將卡塞米羅（Casemiro）受傷退場，哈梅斯（James Rodríguez）在半場結束前得分。下半場，本澤馬（Karim Benzema）推射得手幫助皇馬擴大領先。終場皇家馬德里以2：0輕取西班牙人，拿下聯賽4連勝。

C羅（Cristiano Ronaldo）這場比賽因為感冒無法上場，貝爾（Gareth Bale）也因傷缺陣，哈梅斯因此得到先發機會。第45分鐘，接替卡塞米羅上場的克羅斯（Toni Kroos）在中路短傳給哈梅斯，哈梅斯連續突破對方防線起腳射門得分，幫助皇馬打​​破僵局。半場結束，皇馬暫時1：0領先。

第70分鐘，巴斯克斯（Lucas Vázquez）右路傳球找到本澤馬，本澤碼輕鬆推射入網。終場皇家馬德里就以2：0拿下西甲4連勝，穩坐榜首之位。

哈梅斯。（路透社）