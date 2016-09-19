MLB》歷時5小時33分 勇士7局苦勝國民

勇士主場今下起大雨。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕國聯東區爐主勇士今日對上同區龍頭國民隊，靠著全場12支安打，勇士7局6：2扳倒國民，讓國民的分區封王魔術數字仍停留在6。

勇士主場今日天氣不佳，比賽因雨暫停2次近3個小時，最後7局裁定結束，共歷時5小時33分。勇士先發威斯勒（Matt Wisler）在雨中投了5.2局，挨5支安打失2分責失，辛苦拿下本季第7勝。

勇士主場今下起大雨。（美聯社）

國民今日則僅靠著渥斯（Jayson Werth）與哈波（Bryce Harper）6局的安打攻下2分，雖然一度僅落後1分，但下個半局勇士立刻回敬3分，也打下勝利。

沃斯。（美聯社）