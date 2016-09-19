NBA》詹皇帶兒子看NFL 洛城球迷故意齊喊Kobe （影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）今天稍早帶著2個兒子到NFL洛杉磯公羊隊的主場開幕戰捧場。但當他出現在球場時，洛城球迷卻喊「Kobe」，宣示洛杉磯仍是Kobe的地盤。

去年詹姆斯在洛杉磯買了一棟房子，休賽期詹姆斯與家人都會在洛杉磯度過。詹姆斯旗下的娛樂公司在洛杉磯發展業務也比較方便。今天，詹姆斯帶著2個兒子到公羊隊主場，並與公羊隊老闆克羅恩克（Stanley Kroenke）合照留念。儘管詹姆斯是克里夫蘭布朗隊球迷，但他與家人今天還是穿上公羊隊上衣。

雖然詹姆斯是目前NBA的最佳球員，也在今夏帶領騎士隊奪得總冠軍，但看起來洛杉磯依然是Kobe的地盤。

詹姆斯出席公羊隊主場開幕戰活動。（取自影片）