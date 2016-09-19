MLB》鮑爾單場狂噴3觸身球 印地安人慘遭虎咬（影音）
2016/09/19 11:41
〔體育中心／綜合報導〕美聯中區獨走的印地安人隊，今天迎戰來訪的同區競爭對手老虎隊。雖然老虎隊賽前落後印地安人隊8場勝差，但他們仍有在外卡追上藍鳥隊的機會。這場比賽老虎隊以9：5獲勝，拜藍鳥隊同日輸球之賜，現在老虎隊將外卡勝差追到2場。
美聯外卡的領先者仍然是金鶯隊，他們以1場領先藍鳥隊。對此老虎隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示：「我們需要這一勝，我們必須贏下每一場對印地安人隊的比賽。」
印地安人隊先發投手鮑爾（Trevor Bauer）這場比賽投了5.2局，被敲出10支安打，失6分全是自責分，苦吞敗投。此外，他也以3次觸身球追平隊史單場最多觸身球紀錄，總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示：「球本來就會投向不同地方，我們從來都不願看到任何人被球打到身體。你也能看鮑爾的反應與表情，知道他不是故意的。」
「首先，我想對金斯勒（Ian Kinsler）、馬丁尼茲（Victor Martinez）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）道歉，」鮑爾賽後說，「球探報告讓我選擇對這三位投內角球。我不是故意要砸他們。不論比賽的情況為何，我投球永遠不會故意往人頭上招呼。我知道現在說抱歉也於事無補，但我感謝大家包容我的錯誤，沒有因此發生衝突。」
鮑爾。（美聯社）
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