MLB》鮑爾單場狂噴3觸身球 印地安人慘遭虎咬（影音）

〔體育中心/綜合報導〕美聯中區獨走的印地安人隊,今天迎戰來訪的同區競爭對手老虎隊。雖然老虎隊賽前落後印地安人隊8場勝差,但他們仍有在外卡追上藍鳥隊的機會。這場比賽老虎隊以9:5獲勝,拜藍鳥隊同日輸球之賜,現在老虎隊將外卡勝差追到2場。

美聯外卡的領先者仍然是金鶯隊,他們以1場領先藍鳥隊。對此老虎隊總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)表示:「我們需要這一勝,我們必須贏下每一場對印地安人隊的比賽。」

印地安人隊先發投手鮑爾(Trevor Bauer)這場比賽投了5.2局,被敲出10支安打,失6分全是自責分,苦吞敗投。此外,他也以3次觸身球追平隊史單場最多觸身球紀錄,總教練法蘭柯納(Terry Francona)表示:「球本來就會投向不同地方,我們從來都不願看到任何人被球打到身體。你也能看鮑爾的反應與表情,知道他不是故意的。」



「首先,我想對金斯勒(Ian Kinsler)、馬丁尼茲(Victor Martinez)、卡布雷拉(Miguel Cabrera)道歉,」鮑爾賽後說,「球探報告讓我選擇對這三位投內角球。我不是故意要砸他們。不論比賽的情況為何,我投球永遠不會故意往人頭上招呼。我知道現在說抱歉也於事無補,但我感謝大家包容我的錯誤,沒有因此發生衝突。」

鮑爾。(美聯社)