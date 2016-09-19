中職》鋒哥雕像被球迷噓爆 贊助商：將盡快修正

陳金鋒雕像揭幕。（記者林正堃攝）

［記者王峻祺／花蓮報導］斥資上千萬打造的陳金鋒雕像，18日晚間一揭幕就被球迷噓爆，痛批贊助商竟將廠商名字刻的比陳金鋒還大，加上雕像與本人根本不像，直指「超級失望！」光隆海洋生技今早緊急開會後，發出新聞稿說明，強調「未考量周全之處，將和球隊研議後調整。」

陳金鋒雕像製作過程。（光隆提供）

陳金鋒雕像製作過程。（光隆提供）

陳金鋒雕像製作過程。（光隆提供）

新聞稿全文：

未考量周全之處將和球隊研議後調整

針對光隆生技這次與 Lamigo桃猿球隊共同合作打造鋒哥引退紀念雕像紀念，起因為感念金鋒對國內棒球的貢獻而仿效國外對有貢獻球員的作法，也是國內的創舉，故雕塑揮棒英姿的雕像一座，以表彰金鋒為台灣棒球的鋒功偉業。

有關於熱愛鋒哥球迷對於雕像成品的建議及冠名大小未考量周全之處我們確實感到有調整的空間。我們會儘快與球團討論，進行調整與修正，以表達我們雙方合作的初衷：向我們台灣職棒英雄，永遠的「台灣巨砲」、中華隊的精神領袖～鋒哥引退致意！

榮耀鋒哥為初衷

光隆生技自年初以來即和Lamigo桃猿隊有相當的合作，為了鋒哥引退舉辦一系列引退活動，向鋒哥30年的棒球生涯表達最高敬意，更是絞盡腦汁特別是要為鋒哥強調其獨特的紀念性，才有雕像致意的創舉。我們很榮幸有這個機會可以提供技術資源等協助，為榮耀鋒哥盡一份心力。

光隆生技真心的想謝謝鋒哥為台灣棒球帶來的影響和貢獻，鋒哥要退休也是讓我們萬般不捨，鋒哥是Lamigo桃猿的精神領袖，為了要讓鋒哥的風采能隨時陪伴著我們球迷們，希望透過這尊雕像表達我們對鋒哥的敬意。希望鋒哥退休後，也一樣可以坐鎮Lamigo，坐鎮台灣棒球界，繼續為台灣棒球加油！

持續為基層棒球的培育貢獻心力

最後，光隆生技與各位球迷一樣，稟持著愛惜鋒哥的心，真誠認真的做每一件事，我們也會持續的將鋒哥的精神延續下去，球來就打，有問題就面對，我們會繼續努力協助台灣的棒球界，像認養新城國小一樣為台灣的棒球培育幼苗盡份心力，也希望各位球迷們能繼續給我們支持鼓勵。

光隆生技