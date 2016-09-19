中職》別罵白玉雕像了！ 網友酸：其實是澎恰恰退休

一位網友在臉書上貼出澎恰恰打棒球與白玉雕像的合成圖。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕萬眾矚目的陳金鋒引退賽於昨日落幕，但號稱耗資千萬打造的鋒哥白玉雕像卻被球迷罵翻，不僅作工粗糙不精細，贊助商的名字還比「陳金鋒」大上許多，有網友就Kuso表示，雕像看起來比較像是藝人澎恰恰退休。

一位網友在臉書上貼出澎恰恰打棒球與白玉雕像的合成圖，笑稱「身為從小看《鐵獅玉玲瓏》長大的電視兒童，能夠看到澎恰恰退休，實在是很感動。」大酸雕像一點也不逼真，反而會讓球迷聯想到其他人。

這則貼文引來上千名網友聞訊前來按讚，許多人看了照片紛紛直呼「快笑死」、「笑死我了」，還有人認為其實跟許效舜長得比較像。