中職》別罵白玉雕像了！ 網友酸：其實是澎恰恰退休
2016/09/19 11:33
一位網友在臉書上貼出澎恰恰打棒球與白玉雕像的合成圖。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕萬眾矚目的陳金鋒引退賽於昨日落幕，但號稱耗資千萬打造的鋒哥白玉雕像卻被球迷罵翻，不僅作工粗糙不精細，贊助商的名字還比「陳金鋒」大上許多，有網友就Kuso表示，雕像看起來比較像是藝人澎恰恰退休。
一位網友在臉書上貼出澎恰恰打棒球與白玉雕像的合成圖，笑稱「身為從小看《鐵獅玉玲瓏》長大的電視兒童，能夠看到澎恰恰退休，實在是很感動。」大酸雕像一點也不逼真，反而會讓球迷聯想到其他人。
這則貼文引來上千名網友聞訊前來按讚，許多人看了照片紛紛直呼「快笑死」、「笑死我了」，還有人認為其實跟許效舜長得比較像。
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