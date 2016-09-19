NBA》也想要打10個？「浪花弟」湯普森向拳王請益
2016/09/19 11:30
外媒報導湯普森近期向拳王多納爾討教拳擊技巧。（取自TMZ）
〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）近日造訪「賭城」拉斯維加斯，並向菲裔的WBO羽量級拳王多納爾（Nonito Donaire）討教拳招，美國八卦網站TMZ將這段影片Po上網，還找來多納爾評論K.湯普森的程度如何。
這段影片其實月初就已經曝光，個頭不高的多納爾站在沙發上，要K.湯普森不斷出拳並認真地講解要領，多納爾受訪時也表示，其實拳擊跟投籃的運動原理很像，都需要全身的協調性，甚至是步伐都會影響出手效果。
事實上，不少NBA球員都會在季外接受拳擊訓練，包括已宣布退休的馬刺球星鄧肯，都曾利用拳擊增加身體的敏捷性和對抗性。
不過多納爾開玩笑表示，K.湯普森的運動能力無庸置疑，但想成為拳王泰森（Mike Tyson）還早得很咧。
湯普森。（資料照，法新社）
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