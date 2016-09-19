MLB》超強滑壘 鱒魚單局2次躲過包爺雷射肩（影音）
2016/09/19 12:13
〔記者林柏辰／綜合報導〕天使今日4：0完封藍鳥，讓佔居外卡第2的藍鳥僅領先老虎、水手2場勝差。「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）雖僅敲出1安，不過5局下2度用精彩滑壘閃過外野手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）的雷射肩。
5局下楚奧特打出右邊方向安打，包爺接球後一個轉身立刻回傳二壘，不過楚奧特外側滑壘再用右手觸碰壘包，成功躲過包提斯塔雷射肩的毒手。
沒想到下個打席普侯斯再敲出右邊方向安打，包爺雷射肩再發威，楚奧特滑進本壘前，球已傳進捕手手套，但「鱒魚」再次上演神奇滑壘，外側躲過捕手觸殺後再伸手觸摸本壘版，成功得分。
楚奧特精彩滑壘躲過觸殺。（法新社）
相關新聞
推薦新聞
-
馬拉松》蒙古國際草原馬拉松 日選手奪冠獎品卻帶不走2016/09/19 14:32
-
NBA》實力不俗 歐拉迪波在歌唱比賽拿第1名 （影音）2016/09/19 14:12
-
MLB》超強滑壘 鱒魚單局2次躲過包爺雷射肩（影音）2016/09/19 12:13
-
MLB》摩拉雷斯千安出爐 灌4打點率皇家撕裂白襪2016/09/19 11:25
-
中職》鋒哥雕像被球迷噓爆 贊助商：將盡快修正2016/09/19 11:23