MLB》超強滑壘 鱒魚單局2次躲過包爺雷射肩（影音）

〔記者林柏辰/綜合報導〕天使今日4:0完封藍鳥,讓佔居外卡第2的藍鳥僅領先老虎、水手2場勝差。「鱒魚」楚奧特(Mike Trout)雖僅敲出1安,不過5局下2度用精彩滑壘閃過外野手「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)的雷射肩。

5局下楚奧特打出右邊方向安打,包爺接球後一個轉身立刻回傳二壘,不過楚奧特外側滑壘再用右手觸碰壘包,成功躲過包提斯塔雷射肩的毒手。

沒想到下個打席普侯斯再敲出右邊方向安打,包爺雷射肩再發威,楚奧特滑進本壘前,球已傳進捕手手套,但「鱒魚」再次上演神奇滑壘,外側躲過捕手觸殺後再伸手觸摸本壘版,成功得分。

楚奧特精彩滑壘躲過觸殺。(法新社)