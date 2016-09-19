MLB》小亨利雙響砲率紅襪橫掃 洋基季後賽危險了

〔記者粘藐云／綜合報導〕「基襪大戰」持續開打，今天雙方你來我往，一度戰成平手，紅襪靠著「小亨利」拉米瑞茲（Hanley Ramirez）的單場雙響，尤其7下關鍵陽春砲，一舉突破僵局，終場以5：4擊敗洋基，也在此系列賽中橫掃對手。

前4局打完，洋基取得4：0領先，但在5局下半，拉米瑞茲從洋基先發投手「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）手中敲出3分砲，追到1分差。

6局下半，紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）安打再追加1分，兩隊戰成4：4平手，7局下，有全壘打演出的拉米瑞茲再度開轟，陽春砲助紅襪一舉超前，最後驚險收下勝利。

昨天在陳金鋒退休影片中現身的上原浩治，今天在9局上登板，後援1局被敲1安，送出1三振，順利關門，也收下本季第7次後援成功。

洋基遭紅襪橫掃後吞下5連敗，目前落後龍頭紅襪多達8場勝差，外卡的部分則落後第2的藍鳥4場勝差。

拉米瑞茲。（USA Today Sports）