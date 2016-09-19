NBA》實力不俗 歐拉迪波在歌唱比賽拿第1名 （影音）
2016/09/19 14:12
〔體育中心／綜合報導〕根據八卦網站TMZ報導，雷霆隊後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）今夏參加一個選秀節目，並且得到第一名。TMZ近日收到歐拉迪波參加選秀節目的比賽片段，他在節目上選唱美國男歌手凱利（Robert Sylvester Kelly）的《I Believe I Can Fly》。
歐拉迪波在生涯前3個球季一直為魔術隊效力，平均可以得到15.9分、4.4籃板、4助攻、1.6抄截。2015-16年，歐拉迪波在魔術隊一度失去先發位置，隨後在今夏被交易到雷霆隊。
歐拉迪波。（取自影片）
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