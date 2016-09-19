帕運》閉幕式登場 巴西音樂家表演雙腳彈奏吉他

巴斯托斯用雙腳彈奏吉他。（取自法新社推特）

〔體育中心／綜合報導〕2016年里約帕運今晚舉行閉幕式，失去雙手的巴西音樂家巴斯托斯（Jonathan Bastos）表演雙腳彈奏吉他，並為17日公路賽摔倒死亡的戈巴內札德（Bahman Golbarnezhad）進行默哀。

閉幕典禮先由歌舞者表演及煙火秀拉開序幕，現場座無虛席，巴斯托斯的演出更吸引全場目光。隨後全場為戈巴內札德默哀1分鐘，他在17日的公路賽中撞車跌落，相關單位立即給予治療，但在轉送醫院途中心跳停止，抵達醫院不久即辭世。

國際帕運委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）稱讚本屆里約帕運圓滿成功，是一場獨一無二的運動盛會。