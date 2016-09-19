MLB》狂！費城人球迷徒手攔截160公里界外飛球（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球員球技精湛，場邊的球迷也是臥虎藏龍，今天在費城人與馬林魚一戰，有位球迷徒手攔截一顆100.4英里（約161公里）的界外飛球，也獲得身旁觀眾的歡呼。

2局下半，費城人艾席爾（Aaron Altherr）擊出界外球，這界外球直接朝著場邊觀眾飛去，就在眾人搶接同時，有位費城人球迷徒手將這顆球攔截，引起身旁觀眾驚嘆。

根據大聯盟官網Cut4，這顆界外球速度高達100.4英里（約160公里），能夠徒手接到這顆球，相當不簡單，這位費城人球迷也因此在大聯盟官網留下接球英姿。

身旁的觀眾也露出驚訝的表情。（取自Cut4）