MLB》狂！費城人球迷徒手攔截160公里界外飛球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟球員球技精湛,場邊的球迷也是臥虎藏龍,今天在費城人與馬林魚一戰,有位球迷徒手攔截一顆100.4英里(約161公里)的界外飛球,也獲得身旁觀眾的歡呼。

2局下半,費城人艾席爾(Aaron Altherr)擊出界外球,這界外球直接朝著場邊觀眾飛去,就在眾人搶接同時,有位費城人球迷徒手將這顆球攔截,引起身旁觀眾驚嘆。

根據大聯盟官網Cut4,這顆界外球速度高達100.4英里(約160公里),能夠徒手接到這顆球,相當不簡單,這位費城人球迷也因此在大聯盟官網留下接球英姿。

身旁的觀眾也露出驚訝的表情。(取自Cut4)