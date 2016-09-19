馬拉松》蒙古國際草原馬拉松 日選手奪冠獎品卻帶不走

冠軍獎品駱駝（左）與台上的冠軍大道行雄。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕日本兵庫縣加西市的34歲業餘路跑選手大道行雄，在日前舉行的第20屆蒙古國際草原馬拉松中獲得冠軍。他參加的是100公里項目，以9小時57分抵達終點。只不過，獎品是一隻駱駝，礙於日本法令，大道行雄無法將牠帶回日本。

現年34歲的大道，練跑經驗已有8年，平時會利用假期訓練，他表示自己很喜歡參加像蒙古草原馬拉松這樣的比賽：「參加氣候與環境特別的比賽，是為了挑戰自己的極限，到達終點的巨大滿足感實在無法形容。」

在100公里項目，來自日本的參賽者一共有5位。起跑時間在清晨，最低氣溫只有攝氏5度，而且風勢很強。這項賽事的特色是能享受蒙古的草原風光，沿途也有馬匹與羊群。大道行雄表示：「充分感受到清新的空氣。但是一路上要克服的難關不少，比如說雙腳容易陷下去的沙坑，還有頻繁出沒的野生動物，供應水的補給站也比一般比賽來得少。」

贏得比賽第1名後，大道行雄得到一隻駱駝，隨後將牠取名為「Go」。在蒙古，贈送家畜是表達尊敬與親近的意思。但遺憾的是，蒙古的家畜被日本禁止入境。大道只好把駱駝交給當地牧民照顧，並約定每年都回來蒙古探望：「雖然很想把牠帶回日本，不過留在蒙古對牠是最好的。」

大道行雄騎上他贏得的駱駝。（取自網路）