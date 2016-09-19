HBL》富邦替籃壇打基礎 三民小將唐維傑旅美
2016/09/19 15:00
唐維傑。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宗偉／綜合報導〕近年來替台灣籃壇注入新氣象的富邦育樂，培育人才的佳話再添一樁，今天宣布將提供三民家商唐維傑旅外獎助學金，希望能成為這名小將赴美築夢的靠山。
這個月將滿17歲的三民家商唐維傑，是U16亞青、U17世青國手，HBL首年數據為場均17.4分，2.5助攻，7.7籃板，籃球天份有目共睹，也一直有出國深造的計畫，富邦育樂得知消息後，積極協助唐維傑申請國外學校，並將提供他每年1萬美元的獎助學金及往返台灣機票至中學畢業。
富邦育樂總經理蔡承儒表示，協助唐維傑達成旅外目標，是希望這名年輕好手擁有國際級的籃球視野與經驗，這也才是替國家厚植籃球人才的根本之道；對於富邦的支持，唐維傑和三民家商謝玉娟教練都深表感謝，因為有了這筆經費，才能順利圓夢。
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