中職》林泓育再湊兩個「8」 3座年度獎項提前入袋
2016/09/19 16:07
Lamigo桃猿林泓育。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕林泓育只要再湊足兩個「8」，3座年度獎項就能提前放進口袋。
Lamigo桃猿前2週共有4場比賽因雨順延，剩18場比賽沒打是4隊最多，林泓育這2週都擔任先發捕手，本季以捕手出賽已達52場，再蹲8場就取得年度最佳十人、金手套的提名標準。
林泓育的阻殺率雖從2週前的5成17下滑至4成86，仍是生涯單季、本季中職捕手最高，生涯第1座金手套獎唾手可得，而他目前打擊4成12、打點100分、全壘打22發，最佳十人捕手不做第二人想。
至於指定打擊，林泓育已有178個打席，再添8個打席就取得提名資格，只要入圍就是得獎。
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