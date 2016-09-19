中職》林泓育再湊兩個「8」 3座年度獎項提前入袋

Lamigo桃猿林泓育。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林泓育只要再湊足兩個「8」，3座年度獎項就能提前放進口袋。

Lamigo桃猿前2週共有4場比賽因雨順延，剩18場比賽沒打是4隊最多，林泓育這2週都擔任先發捕手，本季以捕手出賽已達52場，再蹲8場就取得年度最佳十人、金手套的提名標準。

林泓育的阻殺率雖從2週前的5成17下滑至4成86，仍是生涯單季、本季中職捕手最高，生涯第1座金手套獎唾手可得，而他目前打擊4成12、打點100分、全壘打22發，最佳十人捕手不做第二人想。

至於指定打擊，林泓育已有178個打席，再添8個打席就取得提名資格，只要入圍就是得獎。