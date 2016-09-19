日職》吳念庭陷低潮 西武3下吃大局擊退樂天

吳念庭。（資料照，取自西武臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕打擊近況不佳的西武小將吳念庭，今天仍未找回手感，3打數都繳白卷，所幸對手樂天先發辛島航3局下自爆，讓西武單局攻得5分，最後就以5：2擊敗樂天。

加上今天3打數掛蛋，吳念庭近6場18打數僅1安，打擊率跌到2成1，3下西武能灌5分，多虧辛島單局奉送4次4壞球，森友哉再適時補上安打多添2分。

多和田真三郎。（取自西武臉書粉絲團）

進入8月後越投越好的西武先發多和田真三郎，從8月中旬至今5勝0敗防禦率2.57，今天又是8局9K失2分好表現，收到第7勝。