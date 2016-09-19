MLB》傷癒復出戰國民 陳偉殷再度對決哈波

陳偉殷對決哈波。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷復健近2個月後，將在明天復出先發，對決國民24歲菜鳥投手柯爾（A.J. Cole）。

陳偉殷本季繳出5勝4敗、防禦率4.99的成績，上一次先發是7月21日對費城人一戰，24日傳出左手肘扭傷進入15天傷兵名單，8月開始進行一連串復建及模擬賽行程，睽違近2個月，再度重返馬林魚先發輪值。殷仔用球數將限制80球左右，密切觀察其狀況。陳偉殷表示，此次復出對球隊和自己都很重要，希望能幫助球隊贏球。

陳偉殷生涯對戰國民取得1勝4敗、防禦率4.80的成績，殷仔必須提防齊默曼（Ryan Zimmerman）、哈波（Bryce Harper）、莫菲（Daniel Murphy）、渥斯（Jayson Werth）等強棒，對戰打擊率都高達3成以上，尤其是去年國聯MVP哈波，生涯對殷仔15打數4安打、3打點，對戰打擊率2成67，有3支長打。