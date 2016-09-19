MLB》主場對洋基最終戰 紅襪不讓老爹先發有苦衷
2016/09/19 17:30
紅襪老爹歐提茲。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪在主場5：4擊敗洋基，4連戰完成橫掃，也是老爹歐提茲（David Ortiz）最後1次主場對上洋基，不過卻未在先發名單，只有比賽後段代打1次，紅襪教練團則表示是雙方取得共識後才如此安排。
紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）強調今天讓老爹休息是絕對正確，他說：「當我週五賽後找歐提茲談的時候，絕大部分因為他上壘多次（5打席4次上壘），加上跑壘需要，結果隔天比賽狀況完全不同（3打數0安打），最後決定今天讓他休息一下。」
老爹白天到NFL穿著愛國者球衣帥氣登場。（歐新社）
老爹甚至今天稍早還受邀到NFL新英國蘭愛國者對邁阿密海豚的比賽接受表揚，獲贈愛國者34號「老爹」的球衣，自己後來換穿12號與愛國者4分衛布萊迪（Tom Brady）致敬。
紅襪接下來將客場10連戰，所幸這10場皆是同區對手，不必長距離奔波，為讓老爹能全力發揮，才臨時拔掉今天對世仇的先發。
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