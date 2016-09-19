MLB》球季超水準演出 老爹曾後悔季前宣布退休

老爹告別球場的日子倒數中。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季打完即將退休，對於紅襪老爹歐提茲（David Ortiz）而言，季後賽資格紅襪垂手可得，依舊能看到老爹身影，但老爹心中卻出現「當時季前不該宣布退休」的想法，好讓球季更順利。

球季中老爹一舉一動都是全場焦點。（資料照，法新社）

40歲的老爹本季3成17打擊率34轟116分打點，各指標毫無退休跡象，由於春訓時老爹宣布這是他最後1個球季，各界媒體關注隨之而來，各球團也大費周章替老爹送上大禮，有時老爹反而感覺不自在，不禁心想：「如果我季前沒宣布退休呢？」

生涯最終季老爹仍全力配合球迷、球隊與媒體。（資料照，法新社）

受美國媒體專訪問到本季聯盟最大熱點是否就是老爹退休一連串活動，老爹本人否決，他說：「也許我會在季後這樣說吧，一切都很美好，至少我們給了球迷想要的，最後1次看我打球的機會。」

即便要退休，老爹本季成績仍無懸念入選明星賽。（資料照，法新社）

紅襪媒體總監葛瑞格（Kevin Gregg）對老爹則有獨特見解：「我從不認為這是老爹年，我只想到他今年表現與他如何包容各界媒體。」不只地方媒體，老爹宣布退休一事已經是國際棒壇焦點。

2011年當時身披金鶯袍的葛瑞格（右）還曾在比賽與老爹（中）揮拳相向。（資料照，美聯社）

葛瑞格說：「他（歐提茲）總是能拿捏好一切，他知道媒體想要什麼而他會盡力成全，有時候他得在棒球與媒體間找到平衡。」往往外界過多關注下會影響球員表現，好消息是即便老爹接受各種評論仍不忘球技本質，突顯一級球星特質。