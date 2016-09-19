中職》最後一次競爭個人獎 陳金鋒將角逐最佳DH

陳金鋒曾於2006-09年締造最佳指定打擊4連霸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕就算陳金鋒今年不再出賽，他仍有資格爭取年度獎項，只是得獎難度有點高。

陳金鋒本季出賽67場，有46場以指定打擊出賽，打席剛好比規定的186個多1個，繼2012年後再次取得提名資格，他以指定打擊出賽時全壘打11發、打點38分暫居最多，對手林泓育、潘武雄、彭政閔都還有機會超越他。

陳金鋒曾於2006-09年締造最佳指定打擊4連霸，自2010年起不曾再拿過個人獎項，去年在二軍拿到年度全壘打王。