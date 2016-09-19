高球》千萬元總獎金賽史最高 第30屆高雄公開賽明開打

2016高雄公開賽開打前，大會會長陳田圃（左）與2013年奪冠的林文堂開心地交談。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／高雄報導〕創立55年的高雄俱樂部，明天起將舉辦第30屆的高雄公開賽，主辦單位把獎金提高到賽史最高的1000萬元，共有來自12個國家、144位選手競逐。

高雄公開賽去年總獎金350萬元，今年慶祝第30屆，獎金增加了將近兩倍，冠軍可得200萬元，讓各國好手躍躍欲試。

2016高雄公開賽今天舉行賽前記者會。（記者趙新天攝）

大會會長陳田圃今天在賽前記者會上說：「當初決定提高獎金到1000萬元，有些人覺得不太可能，但在球場理、監事和會員共同努力之下，順利完成了募集。」他也期待參賽選手全力發揮，迎接今年的挑戰。

陳田圃也強調，受上週莫蘭蒂強颱吹襲，造成難以計數的樹木折斷、傾倒，球場工作人員已盡全力在最短時間內，將場地復原到可以比賽的程度，實屬不易。他說：「這次颱風造成的損害，大概是去年的兩倍。」

包括第17洞果嶺右前方，直徑近1公尺、5層樓高的大樹，都在強風中倒下，不少原本十分茂密的樹林，有如被隨意剃頭之後的景像。目前仍有不少殘枝堆放在球道以外的地方，要等比賽結束後才有辦法慢慢清除。

高雄球場數以千計的樹木，在這次颱風侵襲下折斷。（記者趙新天攝）

高雄球場第17洞果嶺前5層樓高的大樹倒下，工作人員雖已將樹幹鋸成數段，但仍需要重型機械才能清運。（記者趙新天攝）

第17洞果嶺前傾倒的大樹，直徑將近1公尺。（記者趙新天攝）