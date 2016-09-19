日職》火腿緊咬龍頭軟銀無勝差 陽岱鋼連3場缺陣
2016/09/19 19:09
〔記者張浩群／綜合報導〕洋聯龍頭寶座競爭激烈，火腿先發投手加藤貴之今繳出6局無失分的優質先發，率領球隊以3：1擊敗羅德，他也收下本季第6勝，另一邊軟銀以3：3與歐力士握手言和，雖然兩隊以無勝差，但軟銀勝率高於火腿保住首位，兩隊將在21日起展開2場的天王山之戰。
加藤貴之今先發6局無失分，僅被敲1支安打，另有3次三振和2次四壞球保送，隊友在1、3兩局各攻下1分和2分，火腿終場以3：1擊敗羅德，加藤貴之也收下本季第6勝，火腿則取得3連勝。而「台灣鬥士」陽岱鋼因肋骨傷勢，連續3場比賽沒出賽。
軟銀今天在主場迎戰歐力士，歐力士首局就靠著中島宏之的3分砲取得領先，9局下，歐力士仍握有1分領先，並推出終結者平野佳寿來把關，未料1出局後，遭今宮健太、吉村裕基連續擊出安打攻佔一二壘，平野佳寿隨後回穩三振了本多雄一，但卻被下一棒中村晃擊出適時安打，讓軟銀追成3：3平手，最後2隊纏鬥至12局仍未能分出勝負，最後以平局收場。
火腿勝利後，戰績來到80勝51負，也是洋聯第一支拿下80勝的球隊，也追到與龍頭軟銀0勝差，不過，軟銀78勝49負，勝率0.614，優於火腿的0.611，以0.003的差距守住龍頭寶座。兩隊將在21日正面交鋒，展開2場的天王山對決。
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